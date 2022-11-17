ЧМ-2022: Англия, Иран, США и Уэльс – превью группы B Мундиаля

Футбольные сборные Англии, Ирана, Соединенных Штатов Америки и Уэльса за полторы недели разыграют между собой два места в 1/8 финала чемпионата мира-2022, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

ЧМ-2022, Группа B. Расписание матчей

Англия – Иран – 21 ноября, 15:00 ("Халифа", Эр-Райян)

США – Уэльс – 21 ноября, 21:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Уэльс – Иран – 25 ноября, 12:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Англия – США – 25 ноября, 21:00 ("Эль-Байт", Эль-Хаур)

Уэльс – Англия – 29 ноября, 21:00 ("Ахмад бин Али", Эр-Райян)

Иран – США – 29 ноября, 21:00 ("Эль-Тумама", Доха)

Англия

Рейтинг ФИФА: 5-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: чемпион (1966)

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Капитан: Харри Кейн

Ведущий игрок: Джуд Беллингем

Отцы-основатели футбола начинают свой очередной поход за Кубком мира. Единственный триумф "Трех львов" времен сэра Альфа Рэмзи с каждым новым турниром отдаляется настолько, что уже вскоре превратится в миф. И хотя ЧМ-2018 и Евро-2020 в целом завершились неплохо, но на Мундиале в Катаре от англичан многого не ждут.

Прямо сейчас у сборной Англии 6-матчевая серия без побед. Эти неудачи уже стоили команде Гарета Саутгейта места в элите Лиги наций. Но цена ошибок на чемпионатах мира гораздо больше. Даже одно фиаско в группе способно всерьез поколебать шансы на 1/8 финала. А к сугубо игровым проблемам "Трех львов" перед ЧМ-2022 добавились еще и кадровые проблемы.

Тренерский штаб англичан за несколько недель до планетарного форума потерял двух фланговых защитников "Челси". И если Чилвелла с легкостью подменит Шоу, то с универсальным Джеймсом гораздо сложнее. Очевидная альтернатива – Триппьер, ставший лидером "Ньюкасла". Но проблемы Саутгейта с гибкостью наталкивают на сомнения в способности взять максимум от формы защитника "сорок".

Наставник "Трех львов" строил свою команду вокруг четырех фигур в каждой из линий. Но беда в том. что Пикфорд, Магуайр, Райс и Кейн в нынешнем сезоне далеки от своего оптимального уровня. Так что английские фанаты молятся о озарении других. К примеру, Джуда Беллингема, ставший в дортмундской "Боруссии" футбольным профессором в 19.

Иран

Рейтинг ФИФА: 20-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: групповой этап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)

Главный тренер: Карлуш Кейруш

Капитан: Эхсон Хаджсофи

Ведущий игрок: Мехди Тареми

В третий раз подряд на чемпионатах мира выступят "персидские леопарды". Главная задача за это время не изменилась – выйти из группы. Но в этом году иранцам реализовать замысел будет еще сложнее. Во-первых, подобралась тройка сильнейших конкурентов. А вторым обстоятельством станут трудности по абстрагированию от событий на родине, где власти аятолл пытаются утопить в крови ростки свободы.

Известный португалец Карлуш Кейруш, когда-то ассистировавший Алексу Фергюсону, везет в Катар опытных бойцов. Главные звезды сборной Ирана собраны в атаке, где особенно выделяется бомбардир "Порту" Мехди Тареми. Иногда поражают и Азмун с Джаханбахшем, но имеют привычный порок для футболистов из Азии, оставаясь исполнителями настроения.

Скорее всего, Иран будет играть по осторожной схеме 4-5-1. Как и любая защитная формация этот вариант позволит замаскировать невысокий уровень защитников. Такая ставка на коллективизм одновременно делает главным оружием персов контратаки. А упомянутые мастера в передней линии готовы по-хищнически караулить свой шанс, даже один за 90 минут.

Отдельная, еще не выясненная для всех история – акклиматизация. У сборонй Ирана с ней проблем не будет, ведь ближе к катарским аренам Мундиаля ехать только соседям-аравийцам. А вот англичане с валлийцами привыкли к другим погодным условиям в ноябре-декабре. Да и вообще первый посреди сезона чемпионат мира способен спутать все карты.

США

Рейтинг ФИФА: 16-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: полуфинал (1930)

Главный тренер: Грегг Берхалтер

Капитан: Тайлер Адамс

Ведущий игрок: Кристиан Пулишич

Американские сборные и их фанаты во всех видах спорта – здравый пример патриотизма. Поговаривают, что в этом году вера болельщиков так сильна, что национальная команда США оказалась среди фаворитов Мундиаля. По крайней мере, по количеству букмекерских ставок на ее успех. Но даже в зоне КОНКАКАФ американцы перестали быть сверхгрозной силой.

На финальном этапе отбора США вполне могли оказаться в плей-офф квалификации. После поражения от Коста-Рики в последнем туре "янки" спасла лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Хотя, вероятно, и они справились бы с новозеландцами в межконтинентальном сражении за путевку на ЧМ-2022. Успех в группе (второе место) добром не закончится, ведь в 1/8 финала "светит" встреча с Месси и Ко.

В квалификационном турнире сборная США последовательно играла по схеме 4-3-3. К ней побуждает даже сам ростер национальной команды, где главные звезды – Пулишич из "Челси" и Рейна ("Боруссия" Д) – фланговые нападающие. Их регулярные смещения в центр также открывают путь вперед для крайних защитников. Тот же Дест хоть и не безгрешен, но часто играл и в "Барселоне", и в "Милане".

Очевидно, с Ираном и Уэльсом американцы попытаются сыграть в том же ключе. Главная бомбардирская надежда тренерского штаба – Хесус Феррейра, забивший 7 мячей с момента дебюта в сборной в 2020 году (15 матчей). А при необходимости усилить атаку может и сын самого обладателя "Золотого мяча-1995" Джорджа Веа Тимоти.

Уэльс

Рейтинг ФИФА: 19-е место

Лучший результат на чемпионатах мира: четвертьфинал (1958)

Главный тренер: Роб Пейдж

Капитан: Гарет Бейл

Ведущий игрок: Киффер Му

Обидчик сборной Украины в плей-офф квалификации выступит на Мундиале впервые за более чем полвека. В достаточно равной группе валлийцы удовлетворились ролью андердога. Тем проще ребятам Роба Пейджа будет удивить публику и экспертов в Катаре. Игра "красных драконов" выглядела бледно и скучно на фоне грандов Европы, а вот сразиться с США, Ираном и даже сдавшей Англией вполне по силам.

Сборная Уэльса – классический пример, когда игра в три центрбека выглядит сверхзащитной. Главная задача тройки защитников здесь "забетонировать" для соперника проход в финальную треть поля. В свою очередь фланговые защитники Коннор Робертс и Неко Уильямс призваны молниеносно организовать возможность контрударов.

Тем более, впереди собрались исполнители с навыками кинжальных передач и смертоносных ударов вроде Рэмзи, Бейла и Уилсона. В хорошей форме также центрфорвард Киффер Мур, качественная игра которого позволяет "Борнмуту" до сих пор надеяться на сохранение прописки в АПЛ. Тем временем Бреннан Джонсон еще пытается стать спасителем "Ноттингем Фореста".

Игровой подход Уэльса в целом схож с коварством зеленой игуаны. Это та героиня сетевых мемов, укусившая и преследовавшая хозяина, ожидая начала действия яда. Так и валлийцы сознательно отдают мяч сопернику, убаюкивают его бдительность согласием на роль аутсайдера, а на самом деле ждут удобного случая "съесть" оппонента. Вполне подходящая для подобных турниров практика.