ЧС-2022: Англія, Іран, США та Уельс – прев'ю групи B Мундіалю

Футбольні збірні Англії, Ірану, Сполучених Штатів Америки та Уельсу за півтора тижні розіграють між собою два місця у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

ЧС-2022, Група B. Розклад матчів

Англія – Іран – 21 листопада, 15:00 ("Халіфа", Ер-Райян)

США – Уельс – 21 листопада, 21:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Уельс – Іран – 25 листопада, 12:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Англія – США – 25 листопада, 21:00 ("Ель-Байт", Ель-Хаур)

Уельс – Англія – 29 листопада, 21:00 ("Ахмад бін Алі", Ер-Райян)

Іран – США – 29 листопада, 21:00 ("Ель-Тумама", Доха)

Англія

Рейтинг ФІФА: 5 місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1966)

Головний тренер: Гарет Саутгейт

Капітан: Харрі Кейн

Ведучий гравець: Джуд Беллінгем

Батьки-засновники футболу розпочинають свій черговий похід за Кубком світу. Єдиний тріумф "Трьох левів" часів сера Альфа Ремзі з кожним новим турніром віддаляється настільки, що вже незабаром перетвориться на міф. І хоча ЧС-2018 та Євро-2020 загалом завершилися непогано, але на Мундіалі в Катарі від англійців багато чого не чекають.

Прямо зараз збірна Англії має 6-матчеву серію без перемог. Ці невдачі коштували команді Гарета Саутгейта місця в еліті Ліги націй. Але ціна помилок на чемпіонатах світу набагато більша. Навіть одне фіаско у групі здатне серйозно похитнути шанси на 1/8 фіналу. А до суто ігрових проблем "Трьох левів" перед ЧС-2022 додалися ще й кадрові проблеми.

Тренерський штаб англійців за кілька тижнів до планетарного форуму втратив двох флангових захисників "Челсі". І якщо Чилвелла легко підмінить Шоу, то з універсальним Джеймсом набагато складніше. Очевидна альтернатива – Тріпп'єр, який став лідером "Ньюкасла". Але проблеми Саутгейта з гнучкістю наштовхують на сумніви щодо можливості взяти максимум від форми захисника "сорок".

Наставник "Трьох левів" будував свою команду навколо чотирьох фігур у кожній з ліній. Але біда в тому. що Пікфорд, Магуайр, Райс та Кейн у нинішньому сезоні далекі від свого оптимального рівня. Тож англійські фанати моляться про осяяння інших. Наприклад, Джуда Беллінгема, який став у дортмундській "Борусії" футбольним професором о 19-й.

Іран

Рейтинг ФІФА: 20 місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (1978, 1998, 2006, 2014, 2018)

Головний тренер: Карлуш Кейруш

Капітан: Ехсон Хаджсофі

Ведучий гравець: Мехді Таремі

Втретє поспіль на чемпіонатах світу виступлять "перські леопарди". Головне завдання за цей час не змінилося – вийти із групи. Але цього року іранцям реалізувати задум буде ще складніше. По-перше, підібралася трійка найсильніших конкурентів. А другою обставиною стануть труднощі щодо абстрагування від подій на батьківщині, де влада аятол намагається втопити в крові паростки свободи.

Відомий португалець Карлуш Кейруш, який колись асистував Алексу Фергюсону, везе до Катару досвідчених бійців. Головні зірки збірної Ірану зібрані в атаці, де особливо вирізняється бомбардир "Порту" Мехді Таремі. Іноді вражають і Азмун із Джаханбахшем, але мають звичну ваду для футболістів з Азії, залишаючись виконавцями настрою.

Швидше за все, Іран гратиме за обережною схемою 4-5-1. Як і будь-яка захисна формація, цей варіант дозволить замаскувати невисокий рівень захисників. Така ставка на колективізм одночасно робить головною зброєю персів контратаки. А згадані майстри в передній лінії готові по-хижацьки чатувати на свій шанс, навіть один за 90 хвилин.

Окрема, ще не з'ясована всім історія – акліматизація. Заборона Ірану з нею проблем не матиме, адже ближче до катарських арен Мундіалю їхати тільки сусідам-аравійцям. А ось англійці з валлійцями звикли до інших погодних умов у листопаді-грудні. Та й взагалі перший у сезоні чемпіонат світу здатний сплутати всі карти.

США

Рейтинг ФІФА: 16-е місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (1930)

Головний тренер: Грегг Берхалтер

Капітан: Тайлер Адамс

Ведучий гравець: Крістіан Пулішич

Американські збірні та їхні фанати у всіх видах спорту – здоровий приклад патріотизму. Подейкують, що цього року віра вболівальників така сильна, що національна команда США опинилася серед фаворитів Мундіалю. Принаймні за кількістю букмекерських ставок на її успіх. Але навіть у зоні КОНКАКАФ американці перестали бути надгрізною силою.

На фінальному етапі відбору США цілком могли опинитися у плей-офф кваліфікації. Після поразки від Коста-Ріки в останньому турі "янкі" врятувала лише найкраща різниця забитих та пропущених м'ячів. Хоча, мабуть, і вони впоралися б із новозеландцями у міжконтинентальній битві за путівку на ЧС-2022. Успіх у групі (друге місце) добром не закінчиться, адже у 1/8 фіналу "світить" зустріч із Мессі та Ко.

У кваліфікаційному турнірі збірна США послідовно грала за схемою 4-3-3. До неї спонукає навіть сам ростер національної команди, де головні зірки – Пулішич із "Челсі" та Рейна ("Боруссія" Д) – флангові нападники. Їхні регулярні зміщення в центр також відкривають шлях вперед для крайніх захисників. Той самий Дест хоч і не безгрішний, але часто грав і в "Барселоні", і в "Мілані".

Очевидно, з Іраном та Уельсом американці спробують зіграти у тому ж ключі. Головна бомбардирська надія тренерського штабу – Хесус Феррейра, який забив 7 м'ячів з моменту дебюту у збірній у 2020 році (15 матчів). А за потреби посилити атаку може і син самого володаря "Золотого м'яча-1995" Джорджа Веа Тімоті.

Уельс

Рейтинг ФІФА: 19-е місце

Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1958)

Головний тренер: Роб Пейдж

Капітан: Гарет Бейл

Ведучий гравець: Кіффер Му

Образник збірної України у плей-офф кваліфікації виступить на Мундіалі вперше за більш ніж півстоліття. У досить рівній групі валлійці задовольнились роллю андердогу. Тим простіше хлопцям Роба Пейджа здивуватиме публіку та експертів у Катарі. Гра "червоних драконів" виглядала блідо і нудно на тлі грандів Європи, а ось битися зі США, Іраном і навіть Англією, що навіть здала, цілком під силу.

Збірна Уельсу – класичний приклад, коли гра в три центрбеки виглядає надзахисною. Головне завдання трійки захисників тут "забетонувати" для суперника прохід у фінальну третину поля. У свою чергу, флангові захисники Коннор Робертс і Неко Вільямс покликані блискавично організувати можливість контрударів.

Тим більше, попереду зібралися виконавці з навичками кинджальних передач та смертоносних ударів на зразок Ремзі, Бейла та Вілсона. У гарній формі також центрфорвард Кіффер Мур, якісна гра якого дозволяє "Борнмуту" досі сподіватися збереження прописки в АПЛ. Тим часом Бреннан Джонсон ще намагається стати рятівником "Ноттінгем Фореста".

Ігровий підхід Уельсу загалом схожий із підступністю зеленої ігуани. Це та героїня мережевих мемов, яка вкусила і переслідувала господаря, чекаючи початку дії отрути. Так і валлійці свідомо віддають м'яч супернику, заколисують його пильність згодою на роль аутсайдера, а насправді чекають нагоди "з'їсти" опонента. Цілком підходяща для подібних турнірів практика.