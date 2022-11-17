Определены прибыльные и самые убыточные банки Украины

По итогам трех кварталов текущего года украинские банки заработали 7,4 млрд грн чистой прибыли. Это в разы меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Однако главная причина сокращения прибыльности не война, а формирование резервов под проблемные кредиты. Об этом, со ссылкой на данные НБУ, сообщает Finance.ua.

Впрочем, убытки получили не все банки, только 23 финучреждения. Однако прибыль получило небольшое количество банков.

Прибыльные банки

Самым прибыльным остается Приватбанк, с результатом в 14 млрд грн. За ним идет государственный Ощадбанк с 2,7 млрд грн. прибыли и Райффайзен Банк — 2,4 млрд грн.

В десятке прибыльных западные УкрСиб и Сити, местные Универсал и Пивденный. Несколько удивило присутствие здесь небольшого АйбоксБанка, специализирующегося на транзакционном бизнесе, Банка Восток и Кредит Днепра.

Топ-10 банков по прибыли в январе-сентябре 2022 г., млн грн:

Приватбанк — 13 828,2

Ощадбанк — 2 712,7

Райффайзен Банк — 2 394,8

Укрсиббанк — 2 098,7

Ситибанк — 1 506,1

Универсал Банк — 877,8

Банк «Пивденный» — 340,5

Айбокс Банк — 289,6

Банк Восток — 160,6

Банк Кредит Днепр — 143,6

Убыточные банки

Наибольшие убытки показал государственный Укрэксимбанк — почти 8 млрд. грн. Почти вдвое меньше убытков у Альфа-Банка. На третьем месте по убыточности — государственный Укргазбанк. В пятерке самых убыточных «немецкий» Прокредит и «польский» Идея Банк.

Топ-5 банков по убытку в январе-сентябре 2022 г. млн грн: