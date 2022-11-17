Визначено прибуткові та найзбитковіші банки України
За підсумками трьох кварталів поточного року українські банки заробили 7,4 млрд. грн. чистого прибутку. Це у рази менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Проте головною причиною скорочення прибутковості не війна, а формування резервів під проблемні кредити. Про це, з посиланням на дані НБУ, повідомляє Finance.ua.
Втім, збитки отримали не всі банки, лише 23 фінустанови. Однак прибуток отримала невелика кількість банків.
Прибуткові банки
Найприбутковішим залишається Приватбанк, з результатом 14 млрд грн. За ним йде державний Ощадбанк із 2,7 млрд грн. прибутку та Райффайзен Банк - 2,4 млрд грн.
У десятці прибуткових західні УкрСиб та Сіті, місцеві Універсал та Південний. Дещо здивувала присутність тут невеликого АйбоксБанку, що спеціалізується на транзакційному бізнесі, Банку Схід та Кредит Дніпра.
Топ-10 банків із прибутку у січні-вересні 2022 р., млн грн:
- Приватбанк - 13 828,2
- Ощадбанк - 2 712,7
- Райффайзен Банк - 2 394,8
- Укрсиббанк - 2 098,7
- Сітібанк - 1 506,1
- Універсал Банк - 877,8
- Банк «Південний» - 340,5
- Айбокс Банк - 289,6
- Банк Схід - 160,6
- Банк Кредит Дніпро - 143,6
Збиткові банки
Найбільші збитки виявив державний Укрексімбанк — майже 8 млрд. грн. Майже вдвічі менше збитків у Альфа-Банку. На третьому місці за збитковістю державний Укргазбанк. У п'ятірці найзбитковіших «німецький» Прокредит та «польський» Ідея Банк.
Топ-5 банків зі збитку у січні-вересні 2022 р. млн грн:
- Укрексімбанк - 7 906,1
- Альфа-Банк - 4 318,1
- Укргазбанк - 3 359,0
- Прокредит Банк - 1 434,2
- Ідея Банк - 228,5