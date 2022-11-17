Визначено прибуткові та найзбитковіші банки України

За підсумками трьох кварталів поточного року українські банки заробили 7,4 млрд. грн. чистого прибутку. Це у рази менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Проте головною причиною скорочення прибутковості не війна, а формування резервів під проблемні кредити. Про це, з посиланням на дані НБУ, повідомляє Finance.ua.

Втім, збитки отримали не всі банки, лише 23 фінустанови. Однак прибуток отримала невелика кількість банків.

Прибуткові банки

Найприбутковішим залишається Приватбанк, з результатом 14 млрд грн. За ним йде державний Ощадбанк із 2,7 млрд грн. прибутку та Райффайзен Банк - 2,4 млрд грн.

У десятці прибуткових західні УкрСиб та Сіті, місцеві Універсал та Південний. Дещо здивувала присутність тут невеликого АйбоксБанку, що спеціалізується на транзакційному бізнесі, Банку Схід та Кредит Дніпра.

Топ-10 банків із прибутку у січні-вересні 2022 р., млн грн:

Приватбанк - 13 828,2

Ощадбанк - 2 712,7

Райффайзен Банк - 2 394,8

Укрсиббанк - 2 098,7

Сітібанк - 1 506,1

Універсал Банк - 877,8

Банк «Південний» - 340,5

Айбокс Банк - 289,6

Банк Схід - 160,6

Банк Кредит Дніпро - 143,6

Збиткові банки

Найбільші збитки виявив державний Укрексімбанк — майже 8 млрд. грн. Майже вдвічі менше збитків у Альфа-Банку. На третьому місці за збитковістю державний Укргазбанк. У п'ятірці найзбитковіших «німецький» Прокредит та «польський» Ідея Банк.

Топ-5 банків зі збитку у січні-вересні 2022 р. млн грн: