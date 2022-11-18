Шмыгаль: Украина с февраля получила $23 млрд финансовой помощи

С начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 23 млрд долларов финансовой помощи, а вскоре ожидает очередной транш от ЕС в 2,5 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Правительственный портал по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Из этих 23 млрд долларов 4,8 млрд долл поступило от Европейского Союза, а 8,5 млрд долл - от Соединенных Штатов. Эти средства используют на критически важные бюджетные расходы: выплаты бюджетникам, пенсионерам, переселенцам и получателям субсидий.

Украинское правительство ожидает получить 2,5 млрд евро очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в течение недели после 21 ноября, а еще один транш на 500 млн евро - в декабре.

Кроме того, правительство Канады выпустило государственные пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов в поддержку Украины.

Напоминаем:

Как ранее рассказывал премьер-министр Денис Шмыгаль, в следующем году Украина нуждается в 38 млрд долларов. Сейчас Евросоюз работает над предоставлением помощи в размере 1,2 млрд долларов в месяц (18 млрд долларов за весь год), еще 12 млрд долларов в год - от Международного валютного фонда, а также 1,5 млрд долларов ежемесячной помощи от США.