Шмигаль: Україна з лютого отримала $23 млрд фінансової допомоги

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів 23 млрд доларів фінансової допомоги, а незабаром очікує на черговий транш від ЄС у 2,5 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Урядовий портал за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

З цих 23 млрд доларів 4,8 млрд дол надійшло від Європейського Союзу, а 8,5 млрд дол – від Сполучених Штатів. Ці кошти використовують на критично важливі бюджетні видатки: виплати бюджетникам, пенсіонерам, переселенцям та одержувачам субсидій.

Український уряд очікує отримати 2,5 млрд євро чергового траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу протягом тижня після 21 листопада, а ще один транш на 500 млн євро – у грудні.

Крім того, уряд Канади випустив державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів на підтримку України.

Нагадуємо:

Як раніше розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, наступного року Україна потребує 38 млрд доларів. Нині Євросоюз працює над наданням допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів на місяць (18 млрд доларів за весь рік), ще 12 млрд доларів за рік – від Міжнародного валютного фонду, а також 1,5 млрд доларів щомісячної допомоги від США.