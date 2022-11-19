Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. В освобожденном Херсоне открылись отделения сразу двух банков

16 ноября в Херсоне синхронно открылись отделения сразу двух крупнейших банков страны – «Ощадбанка» и «ПриватБанка». Поскольку в городе пока что нет света, отделения укомплектованы электрогенераторами.

Отделение «Ощадбанка» в Херсоне заработало по адресу ул.Черноморская 29,а. В отделении есть банкомат. Отделение «ПриватБанка» в Херсоне заработало по адресу ул. Потемкинская,20. Время работы – с 9:00 до 17:00.

2. Sportbank начал выпуск валютных карт

С 18 ноября банк начал выпуск карт в долларах США и евро, которые можно открыть прямо в мобильном приложении.

Новые карты можно добавить в кошельки Google Wallet и Apple Pay и оплачивать ими покупки. Пополнить такую валютную карту можно по номеру карты, SWIFT-переводом или наличными в отделении «Таскомбанка».

С валютных карт можно снять без комиссии наличные в банкоматах украинских банков на сумму до 10000 гривен и в отделениях «Таскомбанка» на сумму до 50000 гривен. В случае превышения лимита бесплатного снятия и за пределами Украины комиссия составит 2% от суммы.

3. «ПУМБ» запустил новый депозит

Депозит под названием «Копилка+» скопирован с аналогичного депозита «Копилка» от «ПриватБанка». Он открывается сроком на 367 дней и формируется за счет округлений остатка на карте или расходов по карте. На остаток средств на депозите начисляется 14% годовых – правда, лишь в том случае, если сумма долежит до конца срока действия депозита. В противном случае проценты будут начислены по ставке 0,01% годовых. Как видим, очень похоже на приватбанковскую «Копилку». Но есть и отличие: депозит не предусматривает частичное снятие, а лишь досрочное полное закрытие с пересчетом начисленных процентов.

4. «Альфа-Банк» повышает процентные ставки по депозитам

С 22 ноября будут увеличены ставки по депозитам «Сберегательный» и «Копилка». Вместо 6,5% годовых теперь банк будет начислять 8%.

5. «Европромбанк» начал открывать конвертационные депозиты

«Европромбанк» присоединился к банкам, в которых можно открыть валютные депозиты, внеся в кассу гривну, на срок от трех месяцев. В результате общее число таких банков состоянием на 18 ноября увеличилось до 35-и.

6. «Таскомбанк» начал открывать конвертационные депозиты онлайн

В «Таскомбанке» с 17 ноября появилась возможность открыть конвертационные депозиты онлайн через приложение TAS2U. Причем банк предлагает открыть подобные депозиты как в долларах США, так и в евро.

Комиссии в 150, 300 та 600 гривен в зависимости от срока открываемого депозита при открытии онлайн отсутствуют. Но при открытии подобных депозитов в отделении банка они продолжают действовать.