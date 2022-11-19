Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. У звільненому Херсоні відкрилися відділення одразу двох банків

16 листопада у Херсоні синхронно відкрилися відділення одразу двох найбільших банків країни – «Ощадбанку» та «ПриватБанку». Оскільки в місті поки немає світла, відділення укомплектовані електрогенераторами.

Відділення "Ощадбанку" у Херсоні запрацювало за адресою вул.Чорноморська 29,а. У відділенні є банкомат. Відділення "ПриватБанку" у Херсоні запрацювало за адресою вул. Потьомкінська,20. Час роботи – з 9:00 до 17:00.

2. Sportbank розпочав випуск валютних карток

З 18 листопада банк розпочав випуск карток у доларах США та євро, які можна відкрити прямо в мобільному додатку.

Нові карти можна додати до гаманців Google Wallet та Apple Pay та оплачувати ними покупки. Поповнити таку валютну картку можна за номером картки, SWIFT-переказом або готівкою у відділенні «Таскомбанку».

З валютних карток можна зняти без комісії готівку у банкоматах українських банків на суму до 10000 гривень та у відділеннях «Таскомбанку» на суму до 50000 гривень. У разі перевищення ліміту безкоштовного зняття та за межами України комісія становитиме 2% від суми.

3. «ПУМБ» запустив новий депозит

Депозит під назвою «Скарбничка+» скопійовано з аналогічного депозиту «Скарбничка» від «ПриватБанку». Він відкривається терміном на 367 днів і формується за рахунок округлень залишку на карті або витрат на картку. На залишок коштів на депозиті нараховується 14% річних – щоправда, лише у тому випадку, якщо сума до кінця терміну дії депозиту. В іншому випадку відсотки будуть нараховані за ставкою 0,01% річних. Як бачимо, дуже схоже на приватбанківську «Скарбничку». Але є й відмінність: депозит не передбачає часткового зняття, лише дострокове повне закриття з перерахунком нарахованих відсотків.

4. «Альфа-Банк» підвищує процентні ставки за депозитами

З 22 листопада будуть збільшені ставки за депозитами «Ощадний» та «Скарбничка». Замість 6,5% річних тепер банк нараховуватиме 8%.

5. "Європромбанк" почав відкривати конвертаційні депозити

Європромбанк приєднався до банків, в яких можна відкрити валютні депозити, внісши до каси гривню, на строк від трьох місяців. В результаті загальна кількість таких банків станом на 18 листопада збільшилася до 35.

6. «Таскомбанк» почав відкривати конвертаційні депозити онлайн

У «Таскомбанку» з 17 листопада з'явилася можливість відкрити депозитні конвертаційні онлайн через додаток TAS2U. Причому банк пропонує відкрити такі депозити як у доларах США, так і в євро.

Комісії в 150, 300 та 600 гривень залежно від терміну депозиту, що відкривається, при відкритті онлайн відсутні. Але при відкритті таких депозитів у відділенні банку вони продовжують діяти.