ОВА: в результате обстрела Краматорска повреждены 13 частных домов

ОВА: в результате обстрела Краматорска повреждены 13 частных домов
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В результате обстрела рашистов в Краматорске были повреждены 14 частных домов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения в разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы", — добавил Кириленко, призвав эвакуироваться из Донецкой области.
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Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

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