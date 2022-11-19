ОВА: в результате обстрела Краматорска повреждены 13 частных домов

В результате обстрела рашистов в Краматорске были повреждены 14 частных домов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без жертв.

"Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения в разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы" , — добавил Кириленко, призвав эвакуироваться из Донецкой области.