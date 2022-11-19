ОВА: внаслідок обстрілу рашистів у Краматорську пошкоджені 13 приватних будинків
Внаслідок обстрілу рашистів у Краматорську було пошкодено 14 приватних будинків, повідомляє Новое время.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.
Він зазначив, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
"Росіяни знову вдарили по приватному сектору, будинки зазнали ушкоджень різної міри: постраждали дахи, стіни, вікна, двері та паркани", — додав Кириленко, закликавши евакуюватись з Донецької області.