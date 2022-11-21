Что происходит с долларом и евро

Массированные обстрелы украинских объектов критической инфраструктуры не смогли повлиять на настроения на валютном рынке: в течение всей прошлой недели доллар дешевел. Если ровно неделю назад ценник на продажу наличного «американца» на табло киевских оптовых обменных пунктов составлял 40,60-40,75 гривен, то в прошлую пятницу 18 ноября цена доллара опустилась до 40,22-40,25 гривен.

На выходных снижение курса доллара остановилось, и уже сегодня, 21 ноября, в Киеве оптовые суммы предлагают по цене от 40,25 до 40,30 гривен.

Цены на доллар в других городах Украины несущественно отличаются от киевских. По-прежнему чем ближе к западной границе страны, тем доллар дешевле. Так, в Ужгороде сегодня можно купить американскую валюту по 40,20 гривен, в Луцке и Ивано-Франковске - по 40,25 гривен, во Львове – по 40,28 гривен, в Одессе – по 40,33 гривен, а в Харькове – по 40,40 гривен. Как видим, разница в ценах на востоке и западе страны – не такая уж и большая, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке.

Параллельно с долларом на прошлой неделе подешевел и евро. Так, если в понедельник 14 ноября евро стоил дороже доллара и продавался по цене 41,00-41,10 гривен, то сегодня за него просят уже 40,70-40,80 гривен. А на международном рынке FOREX за неделю евро подешевел по отношению к американскому доллару на 2,5 цента – с 1,0480 во вторник 15 ноября до 1,0230 доллара за один евро. Падение американского доллара, длившееся последние две недели после публикации данных по инфляции в США, приостановилось, чем поспешили воспользоваться крупные инвесторы. Они начали активно покупать американскую валюту, распродавая подорожавшие евро и фунты, что привело к коррекции роста. В Украине два фактора – укрепление гривны и возобновление роста доллара в мире – наложились друг на друга, что и привело к удешевлению евро.

Какие сюрпризы готовит валютный рынок в ближайшие дни, и что ожидать от доллара и евро? Будет доллар дорожать или дешеветь?

В четверг 24 ноября в США будут отмечать традиционный День Благодарения, а в пятницу стартует самая большая распродажа в году – «Черная Пятница». Многие магазины, стремясь привлечь покупателей, уже объявили о скидках на многие популярные товары.

Украинцы, стремясь купить дешевле вещь, о которой давно мечтали, будут активно продавать свои валютные «заначки», а также брать в банках кредиты на покупку товаров. Это снизит спрос на наличную валюту и несколько увеличит ее предложение. В то же время продавцы бытовой техники, электроники и других импортных товаров начнут оперативно конвертировать полученную гривну в доллары и евро, стремясь зафиксировать прибыль в твердой валюте и опасаясь нового витка девальвации гривны.

Различные факторы будут компенсировать друг друга, в результате, курс доллара на предстоящей неделе будет колебаться в пределах диапазона 40,20-40,80 гривен. Более существенных изменений его цены в ближайшее время ждать не стоит.

Что касается евро, его падение в мире будет частично компенсировано ростом спроса на подешевевшую евровалюту в Украине. Поэтому ожидать, что евро существенно подешевеет в гривневом эквиваленте, не стоит. Скорее всего, на предстоящей неделе евро будет стоить на 25-40 копеек дороже доллара и колебаться вместе с ним, реагируя на ситуацию в Украине больше, чем на поведение рынка FOREX.

В целом же, думаем, что на предстоящей неделе вопрос «будет доллар дешеветь или дорожать» будет не самым главным. Может, это и хорошо...