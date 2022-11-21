Що відбувається з доларом та євро

Масовані обстріли українських об'єктів критичної інфраструктури не змогли вплинути на настрої на валютному ринку: протягом минулого тижня долар дешевшав. Якщо рівно тиждень тому цінник на продаж готівкового «американця» на табло київських оптових обмінних пунктів становив 40,60-40,75 гривень, то минулої п'ятниці 18 листопада ціна долара опустилася до 40,22-40,25 гривень.

На вихідних зниження курсу долара зупинилося і вже сьогодні, 21 листопада, у Києві оптові суми пропонують за ціною від 40,25 до 40,30 гривень.

Ціни на долар в інших містах України несуттєво відрізняються від київських. Як і раніше, чим ближче до західного кордону країни, тим долар дешевший. Так, в Ужгороді сьогодні можна купити американську валюту по 40,20 гривень, у Луцьку та Івано-Франківську – по 40,25 гривень, у Львові – по 40,28 гривень, в Одесі – по 40,33 гривень, а у Харкові – за 40,40 гривень. Як бачимо, різниця в цінах на сході та заході країни – не така вже й велика, що свідчить про стабільну ситуацію на ринку.

Паралельно з доларом минулого тижня подешевшав і євро. Так, якщо у понеділок 14 листопада євро коштував дорожче за долар і продавався за ціною 41,00-41,10 гривень, то сьогодні за нього просять уже 40,70-40,80 гривень. А на міжнародному ринку FOREX за тиждень євро подешевшав до американського долара на 2,5 цента – з 1,0480 у вівторок 15 листопада до 1,0230 долара за один євро. Падіння американського долара, яке тривало останні два тижні після публікації даних щодо інфляції в США, призупинилося, чим поспішили скористатися великі інвестори. Вони почали активно купувати американську валюту, розпродуючи євро і фунти, які подорожчали, що призвело до корекції зростання. В Україні два фактори – зміцнення гривні та поновлення зростання долара у світі – наклалися один на одного, що й призвело до здешевлення євро.

Які сюрпризи готує валютний ринок найближчими днями, і що очікувати від долара та євро? Буде долар дорожчати чи дешевшати?

У четвер 24 листопада у США відзначатимуть традиційний День Подяки, а у п'ятницю стартує найбільший розпродаж у році – «Чорна П'ятниця». Багато магазинів, прагнучи залучити покупців, вже оголосили про знижки на більшість популярних товарів.

Українці, прагнучи купити дешевшу річ, про яку давно мріяли, активно продаватимуть свої валютні «заначки», а також братимуть у банках кредити на купівлю товарів. Це знизить попит на готівкову валюту та дещо збільшить її пропозицію. Водночас продавці побутової техніки, електроніки та інших імпортних товарів почнуть оперативно конвертувати отриману гривню в долари та євро, прагнучи зафіксувати прибуток у твердій валюті та побоюючись нового витка девальвації гривні.

Різні фактори компенсуватимуть один одного, в результаті курс долара наступного тижня коливатиметься в межах діапазону 40,20-40,80 гривень. Суттєвіших змін його ціни найближчим часом чекати не варто.

Що стосується євро, його падіння у світі буде частково компенсовано зростанням попиту на євровалюту, що подешевшала в Україні. Тож очікувати, що євро суттєво подешевшає у гривневому еквіваленті, не варто. Швидше за все, на наступному тижні євро коштуватиме на 25-40 копійок дорожче за долар і коливатиметься разом з ним , реагуючи на ситуацію в Україні більше, ніж на поведінку ринку FOREX.

В цілому ж, думаємо, що наступного тижня питання «долар дешевшатиме або дорожчатиме» буде не найголовнішим. Може, це й добре...