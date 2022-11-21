Укрэнерго: Плановые отключения 22 ноября будут по всей Украине

Во вторник, 22 ноября, по всей территории Украины будут действовать плановые отключения с полуночи до 24:00, сообщает Новое время.

Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго в понедельник, 21 ноября.

В компании заявили, что делают все возможное для восстановления стабильного электроснабжения, но украинская энергосистема еще не восстановилась после шести волн российских ракетных ударов.

В Укрэнерго также напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, а их список можно посмотреть по ссылке.

"Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление" , — добавили в пресс-службе.

Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

В компании ДТЭК заявили, что их специалисты работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не дольше 1−2 часов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.