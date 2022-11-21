Укренерго: Планові відключення 22 листопада будуть по всій Україні

У вівторок, 22 листопада, на всій території України діятимуть планові відключення з опівночі до 24:00, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Укренерго в понеділок, 21 листопада.

У компанії заявили, що роблять все можливе для відновлення стабільного електропостачання, але українська енергосистема ще не відновилася після шести хвиль російських ракетних ударів.

В Укренерго також нагадали, що графіки відключень укладають і застосовують обленерго, а їх список можна переглянути за посиланням.

"Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які потрібно зменшити споживання" , - додали у пресслужбі.

Раніше СЕО компанії YASNO Сергій Коваленко заявив, що режим відключень електроенергії в Україні може тривати до кінця березня 2023 року.

У компанії ДТЕК заявили, що їхні фахівці працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не довше 1-2 годин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 листопада заявив, що внаслідок ракетних ударів країни-агресора Росії по критичній інфраструктурі майже половину енергосистеми України виведено з ладу.