В оккупированном Севастополе заявили об атаке беспилотников на город

Назначенный Россией "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом были сбиты два беспилотника, сообщает Деловая столица.

Развожаев сообщил, что 22 ноября в городе сработала система ПВО со ссылкой на РИА-Новости.

Кроме того, в Севастополе приостановлено движение пассажирского морского транспорта.

Напомним, надводные беспилотники поразили 29 октября по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ в Севастополе, в том числе флагман "Адмирал Макаров".