В окупованому Севастополі заявили про атаку безпілотників на місто

Призначений Росією "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над містом було збито двох безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Развожаєв повідомив, що 22 листопада у місті спрацювала система ППО з посиланням на РІА-Новини.

Крім того, у Севастополі призупинено рух пасажирського морського транспорту.

Нагадаємо, надводні безпілотники вразили 29 жовтня щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, зокрема флагман "Адмірал Макаров".