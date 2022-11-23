"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список

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В Украине, в результате массированного обстрела, задерживаются 12 рейсов "Укрзализныци", сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезда задерживаются на час, или больше.

Как отмечает пресс-служба, речь идет о:

№87/86 Ковель - Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);

№749/750 Киев - Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);

№17/18 Харьков - Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);

№235/236 Одесса - Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);

№25/26 Одесса - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

№61/62 Харьков - Одесса (задержка 1 ч 10 мин);

№5/6 Запорожье - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);

Вена - Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№750/749 Ужгород - Киев (задержка 1 ч 8 мин);

№715/716 Киев - Перемышль (задержка 1 час 2 мин);

№701/702 Винница - Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);

№31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 1 час).