"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов из-за обстрелов: список
В Украине, в результате массированного обстрела, задерживаются 12 рейсов "Укрзализныци", сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал "Укрзализныци".
Поезда задерживаются на час, или больше.
Как отмечает пресс-служба, речь идет о:
- №87/86 Ковель - Запорожье (задержка 1 ч 30 мин);
- №749/750 Киев - Ужгород (задержка 1 ч 16 мин);
- №17/18 Харьков - Ужгород (задержка 1 ч 13 мин);
- №235/236 Одесса - Черновцы (задержка 1 ч 13 мин);
- №25/26 Одесса - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
- №61/62 Харьков - Одесса (задержка 1 ч 10 мин);
- №5/6 Запорожье - Рахов (задержка 1 ч 10 мин);
- Вена - Киев (задержка 1 ч 8 мин);
- №750/749 Ужгород - Киев (задержка 1 ч 8 мин);
- №715/716 Киев - Перемышль (задержка 1 час 2 мин);
- №701/702 Винница - Чернигов (задержка 1 ч 2 мин);
- №31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 1 час).
"Укрзализныця делает все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика, однако просим пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за сообщениями на официальных каналах железной дороги", - пишет пресс-служба.