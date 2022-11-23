Глава МВД: РФ нанесла удары по трем многоэтажкам, погибли 10 человек

Россия за среду, 23 ноября, атаковала ракетами три жилых многоквартирных дома. В результате российских ударов погибли десять человек, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Facebook.

"Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по мирному населению всей Украины. Сегодня есть три попадания в многоэтажные дома. К сожалению, 10 человек погибли" , — написал он.

По его данным, только с 10 октября по 23 ноября россияне совершили почти 600 ракетных атак по территории Украины.

Российские оккупанты ночью 23 ноября нанесли ракетные удары по родильному отделению больницы в Вольнянске Запорожской области. В результате атаки оккупантов погиб мальчик, родившийся два дня назад, его мать осталась жива.

В этот же день Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев.

Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.