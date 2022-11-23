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Глава МВС: РФ завдала ударів по трьох багатоповерхівках, загинули 10 людей

Глава МВС: РФ завдала ударів по трьох багатоповерхівках, загинули 10 людей
Фото: Facebook

Росія за середу, 23 листопада, атакувала ракетами три житлові багатоквартирні будинки. Внаслідок російських ударів загинули десять людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава МВС Денис Монастирський у Facebook.

"Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло", - написав він.

За його даними, лише з 10 жовтня по 23 листопада росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по території України.

Опубликовано Facebook App

Російські окупанти вночі 23 листопада завдали ракетних ударів по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області. Внаслідок атаки окупантів загинув хлопчик, який народився два дні тому, його мати залишилася живою.

Цього ж дня Росія здійснила новий масований обстріл українських міст та областей, включаючи Київ.

Сили ППО збили 51 із 67 крилатих ракет, випущених окупантами. По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії, які діятимуть добу. За даними Нацполіції, російські ракети влучили у 16 об'єктів інфраструктури.

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