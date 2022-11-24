Лукашенко призвал Киев к переговорам: Дальше будет уничтожение

Александр Лукашенко заявил﻿, что президент Украины Владимир Зеленский должен остановиться и пойти на мирные переговоры с Россией, если хочет избежать огромных жертв и полного уничтожения Украины.

"Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели – притом в огромном количестве – людей. Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, – это будет уничтожение Украины. Надо остановиться" , - заявил белорусский руководитель.

Лукашенко также заявил, что во время Второй мировой войны погибло 30 миллионов человек (потери СССР – ред.), но сейчас "никто об этом и не вспоминает", а с Германией "готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить".

Руководитель Беларуси уверен, что так же будет и с отношениями с украинцами, а РФ и ее сателлиты "наверное, смогут объяснить даже сейчас украинскому народу, что произошло".

По словам Лукашенко, тема событий в Украине была вскользь затронута на прошедшем накануне саммите ОДКБ, но якобы это не было главной темой встречи лидеров государств-членов организации.