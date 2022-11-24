Лукашенко закликав Київ до переговорів: Далі буде знищення

Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв та повного знищення України.

"Все в руках України. Не тому, що я хочу зіпхнути цю тему на Зеленського та Україну. Справді, все зараз у руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Тяжко, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, бо далі буде повне знищення України... Це не те, що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності – це буде знищення України. Треба зупинитися" , - заявив білоруський керівник.

Лукашенко також заявив, що під час Другої світової війни загинуло 30 мільйонів людей (втрати СРСР – ред.), але зараз "ніхто про це і не згадує", а з Німеччиною "готові не просто розмовляти, а співпрацювати та дружити".

Керівник Білорусі впевнений, що так само буде і зі стосунками з українцями, а РФ та її сателіти "напевно, зможуть пояснити навіть зараз українському народові, що сталося".

За словами Лукашенка, тема подій в Україні була побіжно порушена на саміті ОДКБ, що пройшов напередодні, але нібито це не було головною темою зустрічі лідерів держав-членів організації.