Россия потратила на войну 25% своего годового бюджета, — Forbes

За девять месяцев Россия потратила на войну 82 млрд долларов — это четверть ее годового бюджета. Об этом со ссылкой на издание Forbes, сообщает Деловая столица.

"Прямые военные расходы России за 9 месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно 82 млрд долларов. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержки военных действий, но не включает стабильные расходы на оборону или потери связанные с экономикой" , — пишет Forbes.

По его оценке, в 2021 году все бюджетные доходы России составляли 340 млрд долларов, то есть она уже израсходовала четверть прошлогодних доходов на военные действия.

"Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, учитывая, что только ЕС платил за нефть и газ России около 1 млрд евро в день, то сейчас ситуация другая. Доходы федерального бюджета РФ от экспорта нефти и газа снижаются. Россия уже потеряла большую часть европейского газового рынка после остановки поставок через "Северный поток". С декабря начнут действовать санкции в отношении российской нефти" , — отмечают журналисты.

Также указывается, что осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла вдвое. Сейчас требуется не менее 10 млрд долларов в месяц.