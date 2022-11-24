Росія вже витратила на війну чверть свого річного бюджету, — Forbes

За дев'ять місяців Росія витратила на війну 82 млрд доларів — це чверть її річного бюджету. Про це з посиланням на видання Forbes, повідомляє Ділова столиця.

"Прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни, за розрахунками Forbes, становлять приблизно 82 млрд доларів. Ця оцінка включає безпосередні витрати, які необхідні для підтримки військових дій, та не включає стабільні видатки на оборону, або втрати пов’язані з економікою" , — пише Forbes.

За його оцінкою, у 2021 році всі бюджетні доходи Росії складали 340 млрд доларів, тобто вона вже витратила чверть минулорічних доходів на військові дії.

"Якщо навесні такі витрати могли виглядати цілком прийнятними, зважаючи, що тільки ЄС платив за нафту і газ Росії близько 1 млрд євро на день, то зараз ситуація інша. Доходи федерального бюджету РФ від експорту нафти та газу знижуються. Росія вже втратила більшу частину європейського газового ринку, після зупинки постачання через "Північний потік". З грудня почнуть діяти санкції щодо російської нафти" , — зазначають журналісти.

Також вказується, що восени вартість витрат на війну для РФ зросла вдвічі. Зараз потрібно потребує щонайменше 10 млрд доларів на місяць.