С Украины пытались вывезти сокровища Богуслаева

Из Украины пытались вывезти раритетные автомобили, оружие и Скифское золото, принадлежащие президенту "Мотор-Сичи" Вячеславу Богуслаеву, подозреваемому в сотрудничестве с РФ, сообщает Українські Новини.

Служба безопасности Украины разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен.

Это имущество пытались скрыто вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства.

Среди изъятого – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

В результате следственно-оперативных действий установлены участники сделки.

Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.

Именно они пытались упрятать имущество своего Богуслаева на территории подконтрольных коммерческих структур.

Они планировали нелегально вывезти "активы" за пределы Украины.

Сотрудники СБУ установили местонахождение тайников и их организаторов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных; катер; 3 охотничьих ружья и винтовку; обилие предметов старины народов Европы.

Все имущество направлено на экспертизу.

Продолжаются меры по наложению на него ареста.