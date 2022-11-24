З України намагалися вивезти скарби Богуслаєва

З України намагалися вивезти раритетні автомобілі, зброю та Скіфське золото, що належать президенту "Мотор-Січі" Вячеславу Богуслаєву, який підозрюється у співпраці з РФ, повідомляє Українські Новини.

Служба безпеки України розшукала активи президента АТ "Мотор Січ" на сотні мільйонів гривень.

Це майно намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту у межах кримінального провадження.

Серед вилученого – раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також Скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено учасників оборудки.

Ними виявились декілька керівників структурних підрозділів заводу.

Саме вони намагались сховати майно свого Богуслаєва на території підконтрольних комерційних структур.

Вони планували нелегально вивезти "активи" за межі України.

Працівники СБУ встановили місцезнаходження схованок та їх організаторів.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 7 елітних автомобілів, у тому числі 4 раритетних; катер; 3 мисливські рушниці і гвинтівку; велику кількість предметів старовини народів Європи.

Усе майно направлено на експертизу.

Тривають заходи з накладення на нього арешту.