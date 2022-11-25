Укрэнерго: Дефицит в украинской энергосистеме все еще 30%

К 19:00 пятницы, 25 ноября, в украинской энергосистеме все еще сохраняется дефицит 30% от потребности потребления, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что поэтапное восстановление энергосистемы продолжается, а ремонтные бригады работают круглосуточно. Также идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

"Для того чтобы держать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток" , – добавил регулятор.

В свою очередь, облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей. Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и г. Киеве, заверили в компании.

"Пожалуйста, не забывайте о необходимости экономного потребления электроэнергии. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей" , – резюмировали в "Укрэнерго".

Напоминаем:

Все четыре действующих АЭС Украины снова имеют доступ к национальной энергосистеме после полной потери электроэнергии в начале этой недели.

Сообщалось, что после того, как в среду все украинские атомные электростанции выключились из сети, к концу четверга они снова будут работать в украинскую энергосеть, что существенно снизит дефицит в ней.

В четверг – после обесточивания в результате российской ракетной атаки 23 ноября – ЗАЭС получила питание собственных потребностей от энергосистемы Украины. На энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС проводились пусковые операции.