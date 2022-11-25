Укренерго: Дефіцит в українській енергосистемі все ще 30%

На 19:00 п’ятниці, 25 листопада, в українській енергосистемі все ще зберігається дефіцит 30% від потреби споживання, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У компанії наголошують, що поетапне відновлення енергосистеми продовжується, а ремонтні бригади працюють цілодобово. Також триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

"Для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр "Укренерго" ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби" , – додав регулятор.

У свою чергу обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів. Обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та м. Києві, запевнили в компанії.

"Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей" , – резюмували в "Укренерго".

Нагадуємо:

Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної енергосистеми після повної втрати електроенергії на початку цього тижня.

Повідомлялось, що після того, як у середу всі українські атомні електростанції вимкнулися з мережі, до кінця четверга вони знову працюватимуть в українську енергомережу, що суттєво зменшить дефіцит в ній.

У четвер - після знеструмлення внаслідок російської ракетної атаки 23 листопада - ЗАЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводились пускові операції.