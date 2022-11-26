Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк уточнил, какие отделения банков будут работать во время блэкаута

Как отмечается в сообщении НБУ, размещенном на его официальном сайте, «в последнее время из-за разрушения энергетической инфраструктуры страны вследствие ракетных ударов врага существенно увеличились как риски временных перебоев в обслуживании клиентов в банковских отделениях из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, так и угроза полной невозможности банков работать вследствие длительной отсутствии электроснабжения (блэкаута). С целью минимизации этих рисков Национальный банк вместе с системно важными банками внедряют план мероприятий для обеспечения бесперебойности работы банковской системы на случай длительного отсутствия электроснабжения.

Системно важными банками определен перечень﻿ 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергостабжения.

Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для бесперебойной работы при отсутствии электричества.

2. Госбанки отреагировали на блэкаут в стране

«ПриватБанк», банкоматы которого продолжают работать, несмотря на массовые отключения электроэнергии, объявил об увеличении лимита на снятие наличных до 20 000 грн с любых карт других банков каждые три часа. Ранее этот лимит был в 2 раза меньше – 10 000 грн.

«Ощадбанк» отменил комиссии за снятие наличных в своих банкоматах с карт любых других банков. Объем наличных, которые можно снять в банкомате «Ощадбанка» в течение суток, составляет 50 000 грн.

3. «Таскомбанк» презентовал новую карту

22 ноября «Таскомбанк» презентовал новую карту Very Card, объединяющую в себе преимущества кредитной и дебетовой карты.

Выпуск карты доступен как в отделении банка, так и в мобильном приложении TAS2U и абсолютно бесплатный.

10 раз в месяц с карты можно снять наличные без комиссии в банкоматах в «Украине» и до 50 000 грн – в кассах «Таскомбанка», на снятие свыше действует комиссия 1%+5 грн.

Комиссия за снятие валюты за пределами Украины – 2%+3 грн, при этом комиссия за конвертацию валюты отсутствует.

На карту может быть установлен кредитный лимит от 500 до 100 000 грн с льготным периодом 62 дня.

Кроме того. по операциям с использованием Very Card банк предлагает кешбэк, а именно:

- 3% на покупки товаров в аптеках за счет кредитного лимита и 2% за счет собственных средств;

- 1% за расчеты кредитными средствами в продуктовых супермаркетах, маркетплейсах, АЗС и на оплату коммунальных услуг (включая пополнение счета на сайтах операторов). Если рассчитываться собственными средствами в упомянутых категориях, банк начисляет 0,5%.

4. Банки продолжают поднимать процентные ставки по остаткам на карточных и текущих счетах

UnexBank с 18 ноября поднял ставку на остаток собственных средств на карте UnexSmart. Теперь на сумму от 100 грн начисляется 8% годовых, а на сумму от 100 000 грн и выше – 12% годовых.

С 22 ноября «Ощадбанк» повысил процент на остаток на счету «Мобильные сбережения» с 3 до 5% годовых.

5. «Укрсиббанк» вернул кэшбэк для новых клиентов

Тем, кто с 21 ноября по 23 декабря оформит карту New Card, банк обещает выплатить кэшбэк в размере 10% на все расчеты – как онлайн, так и оффлайн. Предложение действительно для всех клиентов, у которых нет карточных счетов в банке состоянием на текущий момент.

Максимальная сумма кэшбэка на весь срок действия акции – 1000 грн.