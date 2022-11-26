Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк уточнив, які відділення банків працюватимуть під час блекауту.

Як зазначається у повідомленні НБУ, розміщеному на його офіційному сайті, «останнім часом через руйнування енергетичної інфраструктури країни внаслідок ракетних ударів ворога суттєво збільшилися як ризики тимчасових перебоїв в обслуговуванні клієнтів у банківських відділеннях через планові та аварійні відключення електроенергії, так і загроза повної неможливості банків працювати внаслідок тривалої відсутності електропостачання (блекауту). З метою мінімізації цих ризиків Національний банк разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперебійності роботи банківської системи у разі тривалої відсутності електропостачання.

Системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Чергові відділення вже забезпечуються всім необхідним обладнанням та каналами зв'язку для безперебійної роботи за відсутності електрики.

2. Держбанки відреагували на блекаут у країні

«ПриватБанк», банкомати якого продовжують працювати, незважаючи на масові відключення електроенергії, оголосив про збільшення ліміту на зняття готівки до 20 000 грн з будь-яких карток інших банків кожні три години. Раніше цей ліміт був у 2 рази меншим – 10 000 грн.

Ощадбанк скасував комісії за зняття готівки у своїх банкоматах з карт будь-яких інших банків. Обсяг готівки, яку можна зняти у банкоматі «Ощадбанку» протягом доби, становить 50 000 грн.

3. «Таскомбанк» презентував нову картку

22 листопада «Таскомбанк» презентував нову карту Very Card, що поєднує в собі переваги кредитної та дебетової картки.

Випуск картки доступний як у відділенні банку, так і в мобільному додатку TAS2U та абсолютно безкоштовний.

10 разів на місяць з картки можна зняти готівку без комісії у банкоматах в «Україні» та до 50 000 грн – у касах «Таскомбанку», на зняття понад діє комісія 1%+5 грн.

Комісія за зняття валюти за межами України – 2%+3 грн., при цьому комісія за конвертацію валюти відсутня.

На картку може бути встановлений кредитний ліміт від 500 до 100 000 грн. з пільговим періодом 62 дні.

Крім того, за операціями з використанням Very Card банк пропонує кешбек, а саме:

- 3% на купівлю товарів в аптеках за рахунок кредитного ліміту та 2% за рахунок власних коштів;

- 1% за розрахунки кредитними коштами у продуктових супермаркетах, маркетплейсах, АЗС та на оплату комунальних послуг (включаючи поповнення рахунку на сайтах операторів). Якщо розраховуватись власними коштами у згаданих категоріях, банк нараховує 0,5%.

4. Банки продовжують піднімати відсоткові ставки за залишками на карткових та поточних рахунках

UnexBank з 18 листопада підняв ставку на решту власних коштів на карті UnexSmart. Тепер на суму від 100 грн. нараховується 8% річних, а на суму від 100 000 грн. і вище – 12% річних.

З 22 листопада "Ощадбанк" підвищив відсоток на залишок на рахунку "Мобільні заощадження" з 3 до 5% річних.

5. Укрсиббанк повернув кешбек для нових клієнтів

Тим, хто з 21 листопада до 23 грудня оформить картку New Card, банк обіцяє виплатити кешбек у розмірі 10% на всі розрахунки – як онлайн, так і офлайн. Пропозиція дійсна для всіх клієнтів, які не мають карткових рахунків у банку станом на поточний момент.

Максимальна сума кешбеку на весь термін дії акції – 1000 грн.