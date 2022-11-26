ГПСУ: Пограничники уничтожили наблюдательный пункт с оккупантами

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Воины Государственной пограничной службы в Донецкой области из минометов уничтожили вражеский наблюдательный пункт и российских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что бойцы одной из бригад ВСУ разведали местоположение наблюдательного пункта оккупантов.

Для поражения противника задачу получила пограничная боевая группа со 120-мм минометами.

По координатам минометчики забросали оккупантов осколочно-фугасными минами, вражескую позицию и двойку оккупантов-наблюдателей уничтожено.