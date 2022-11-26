ОВА: Число пострадавших из-за ракетного удара по Днепру возросло
Число пострадавших из-за сегодняшнего ракетного удара по Днепру возросло. Уже известно о 6, одна из них в тяжелом состоянии, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу…", - написал Резниченко.
Напомним, сегодня россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
Как сообщили в полиции, "прилет" зафиксировали в Амур-Нижнеднепровском районе. В результате вражеской атаки в частном жилищном секторе вспыхнул пожар, 7 домов разрушены.