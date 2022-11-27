ОВА: россияне ракетами ударили по Запорожью, загорелось агропредприятие

В ночь на воскресенье россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья, в результате чего возник пожар на территории агропредприятия, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.

"Этой ночью российские нелюди снова нанесли ракетный удар по пригороду Запорожья. В результате взрывов двух ракет (вероятно, С300) на территории одного из агропредприятий возник пожар, повреждены забор и здание" , – сообщил он.

Старух уточнил, что в результате ракетных ударов люди не пострадали.