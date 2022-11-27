ОВА: росіяни ракетами вдарили по Запоріжжю, загорілося агропідприємство

У ніч на неділю росіяни вдарили ракетами по передмістю Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа на території агропідприємства, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Цієї ночі російські нелюди знову завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Внаслідок вибухів двох ракет (ймовірно, С300) на території одного з агропідприємств виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю" , – повідомив він.

Старух уточнив, що внаслідок ракетних ударів люди не постраждали.