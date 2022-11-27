Укрэнерго: дефицит мощности в электросистеме составляет 20%

На данный момент в украинской электросистеме все еще сохраняется дефицит мощности. По состоянию на 11.00 27 ноября он составляет 20%, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявили в Национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет лишь около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей" , - сказано в сообщении.

Отмечается, что в таких условиях облэнерго имеют все возможности равномерно чередовать ограничения потребителей. Так, режим ограничения продолжает действовать из-за дефицита мощности, который в настоящее время составляет около 20%.

Добавим, что "Укрэнерго" доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, которые нельзя превышать. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений - аварийные или плановые - и непосредственно их применяет.

"Каждый украинец, у которого есть электроэнергия, может помочь быстрее вернуть ее другим путем бережливого использования. Это также позволит меньше вводить ограничения, направленные на предупреждение аварий, и позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые осложняются каждой последующей вражеской ракетной атакой" , - отметили в Укрэнерго.

Как сообщалось ранее, в ДТЭК пообещали, что отключение света в Киеве будут длиться не более 5 часов.