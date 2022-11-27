Укренерго: дефіцит потужності в електросистемі складає 20%

Наразі в українській електросистемі все ще зберігається дефіцит потужності. Станом на 11:00 27 листопада він складає 20%, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявили в Національній енергетичній компанії (НЕК) "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів" , - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за таких умов обленерго мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Так, режим обмеження продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Додамо, що "Укренерго" доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, які не можна перевищувати. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові - та безпосередньо їх застосовує.

"Кожен українець, у якого є електроенергія, може допомогти швидше повернути її іншим через ощадливе використання. Це також дозволить менше вводити обмеження, які спрямовані на попередження аварій, і дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ворожою ракетною атакою" , - відзначили в Укренерго.

Як повідомлялося раніше, у ДТЕК пообіцяли, що відключення світла у Києві будуть тривати не більше 5 годин.