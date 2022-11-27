ОВА: во Львовской области без электроэнергии более 700 населенных пунктов

Энергетическая ситуация во Львовской области несколько улучшилась, однако до сих пор без электроэнергии остается 718 населенных пунктов, 314 без питания частично, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

По его данным, сейчас одновременно использовать электроэнергию и воду могут 50% потребителей Львовской области. Перебоев с снабжением тепла нет.

"По состоянию на этот час есть возможность подавать свет, воду и тепло в каждый дом нашей области, но в энергосистеме Украины не хватает мощности для этого. Это следствие массированного ракетного удара, нанесенного врагом по всей стране 23 ноября. Напомню, все области питаются одной энергосистемой" , — обьяснил Козицкий.

Руководитель области добавил, что согреться, выпить чего-нибудь теплого и зарядить гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости.