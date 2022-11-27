ОВА: у Львівській області без електроенергії більше 700 населених пунктів

Енергетична ситуація на Львівщині дещо покращилася, проте до цього часу без електроенергії залишається 718 населених пунктів, 314 без живлення частково, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

За його даними, зараз одночасно користуватися електроенергією та водою можуть 50% споживачів Львівської області. Перебоїв з постачанням тепла нема.

"Станом на цю годину є можливість подавати світло, воду та тепло у кожну домівку нашої області, але в енергосистемі України не вистачає потужності для цього. Це наслідок масованого ракетного удару, який ворог завдав по всій країні 23 листопада. Нагадаю, усі області живляться від однієї енергосистеми" , — пояснив Козицький.

Керівник області додав, що зігрітися, випити чогось теплого і зарядити ґаджети можна у Пунктах Незламності.