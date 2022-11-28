Блэкаут в Украине - что будет с долларом

Враг продолжает наносить удары по критической инфраструктуре страны. После последнего массированного ракетного обстрела во вторник 22 ноября (тогда по Украине было выпущено около 70 крылатых ракет) большая часть территории погрузилась во мрак. Блэкаут длился в разных областях от 1 до 3-4 суток. И только к понедельнику ситуация с подачей электроэнергии начала налаживаться. Однако всех нас волнует вопрос: надолго ли?

Тем не менее, валютный рынок страны практически не отреагировал на происходящее. Стоит отметить, что в прошлый вторник, после того, как везде погас свет, и перестали работать и отделения банков, и кассы обменников, произошел небольшой скачок курса доллара. Но рост с 40,30 до 40,55 гривен – согласитесь, в нынешней ситуации можно считать несущественным. К тому же уже на следующий день доллар начал падать, и к пятнице 25 ноября ценники на продажу наличного «американца» в оптовых обменных пунктах столицы опустились до 40,15-40,18 гривен.

Причиной снижения курса доллара, кроме вынужденного спада активности бизнеса, стали традиционно проводимые в это время распродажи и скидочные акции, посвященные Черной Пятнице. Украинцы, намеревавшиеся приобрести тот или иной товар, не смогли устоять перед появившимися предложениями по привлекательной цене. Для того, чтобы купить ту или иную вещь (в основном это было что-то из техники, необходимой в нынешнее непростое время), они массово сдавали в обменки доллары и евро. А вот особого спроса на валюту на прошлой неделе, по информации портала «Курс Украины», не было, что и стало причиной того, что доллар подешевел.

Впрочем, к обеду понедельника 28 ноября спрос на валюту все же начал появляться: продавцы электроники и бытовой техники начали конвертировать выручку после Черной Пятницы. В столице доллар подорожал до 40,30 гривен, по такой же цене его начали продавать в Одессе и Николаеве. Во Львове доллар традиционно дешевле – там его можно купить по 40,20-40,25 гривен, а чем ближе к восточной границе и линии фронта, тем дороже . В Харькове и Днепре доллар к 13:00 понедельника продают по 40,35 гривен, а в Запорожье – по 40,40-40,45 гривен.

Что ожидать от доллара в ближайшие дни? Будет доллар дорожать или дешеветь?

По мнению большинства аналитиков, наличный валютный рынок вступил в полосу краткосрочной стабильности, когда даже такой форс-мажор, как блэкаут, не может повлиять на курс доллара и вызвать или сильный рост, или сильное падение. Причина – снижение активности как бизнеса, так и населения, что вылилось в уменьшение количества и объемов проводимых операций.

Поэтому в течение ближайшей недели, если не будет длительного блэкаута, курс доллара продолжит колебаться в узком (как для военного времени) диапазоне 40,10-40,70 гривен. При снижении к нижней его границе будут активизироваться покупатели со стороны бизнеса, а при росте к верхней – продавцы, преимущественно население, нуждающееся в гривне для оплаты повседневных нужд. В случае же наступления очередного блэкаута, и если он будет более длительным, чем предыдущий, курс доллара продолжит падать, т.к. предложение валюты существенно превысит спрос. И тогда ценник на продажу может опуститься до 40,00 гривен и даже ниже.