Блекаут в Україні - що буде з доларом

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі країни. Після останнього масованого ракетного обстрілу у вівторок 22 листопада (тоді по території України було випущено близько 70 крилатих ракет) більша частина країни поринула у морок. Блекаут тривав у різних областях від 1 до 3-4 діб. І лише до понеділка ситуація з подачею електроенергії почала налагоджуватись. Однак усіх нас турбує питання: чи надовго?

Проте валютний ринок країни практично не відреагував на те, що відбувається. Варто зазначити, що минулого вівторка, після того, як скрізь згасло світло, і перестали працювати і відділення банків, і каси обмінників, стався невеликий стрибок курсу долара. Але зростання з 40,30 до 40,55 гривень – погодьтеся, за нинішньої ситуації можна вважати несуттєвим. До того ж, вже наступного дня долар почав падати, і до п'ятниці 25 листопада цінники на продаж готівкового «американця» в оптових обмінних пунктах столиці опустилися до 40,15-40,18 гривень.

Причиною зниження курсу долара, крім вимушеного спаду активності бізнесу, стали розпродажі, що традиційно проводяться в цей час, і знижкові акції, присвячені Чорній П'ятниці. Українці, які мали намір придбати той чи інший товар, не змогли встояти перед пропозиціями, що з'явилися, за привабливою ціною. Для того, щоб купити ту чи іншу річ (переважно це було щось із техніки, необхідної в нинішній непростий час), вони масово здавали в обмін долари та євро. А ось особливого попиту на валюту минулого тижня, за інформацією порталу «Курс України», не було, що стало причиною того, що долар подешевшав.

Втім, до обіду понеділка 28 листопада попит на валюту все ж таки почав з'являтися: продавці електроніки та побутової техніки почали конвертувати виручку після Чорної П'ятниці. У столиці долар подорожчав до 40,30 гривень, за такою самою ціною його почали продавати в Одесі та Миколаєві. У Львові долар традиційно дешевший – там його можна купити по 40,20-40,25 гривень, а чим ближче до східного кордону та лінії фронту, тим дорожче. У Харкові та Дніпрі долар до 13:00 понеділка продають по 40,35 гривень, а у Запоріжжі – по 40,40-40,45 гривень.

Що очікувати від долара найближчими днями? Буде долар дорожчати чи дешевшати?

На думку більшості аналітиків, готівковий валютний ринок вступив у смугу короткострокової стабільності, коли навіть такий форс-мажор, як блекаут, не може вплинути на курс долара і спричинити як сильне зростання, так і сильне падіння. Причина - зниження активності як бізнесу, так і населення, що вилилося в зменшення кількості та обсягів операцій, що проводяться.

Тому протягом найближчого тижня, якщо не буде тривалого блекауту, курс долара продовжуватиме коливатися у вузькому (як для воєнного часу) діапазоні 40,10-40,70 гривень. При зниженні до нижнього його кордону активізуватимуться покупці з боку бізнесу, а при зростанні до верхнього – продавці, переважно населення, яке потребує гривні для оплати повсякденних потреб. У разі наступу чергового блекауту, і якщо він буде більш тривалим, ніж попередній, курс долара продовжить падати, адже пропозиція валюти значно перевищить попит. І тоді цінник на продаж може опуститись до 40,00 гривень і навіть нижче.