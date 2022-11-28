Марченко: Франция предоставит Украине кредит в размере до 100 млн евро

Французское агентство развития предоставит Украине кредит в размере до 100 млн евро, сообщает Деловая столица.

Соответствующее соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мер со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Средства будут направлены в общий фонд госбюджета для финансирования всех первоочередных расходов, за исключением расходов на оборону.

"Мы благодарны Правительству Французской Республики за поддержку Украины и предоставление дополнительных 100 млн евро. Эти средства позволят и дальше поддерживать эффективность государственного управления, а также обеспечивать первоочередные расходы госбюджета в условиях борьбы с агрессором" , – отметил Марченко.

В ходе встречи стороны обсудили текущую финансовую ситуацию в Украине, потребности в дополнительном финансировании и приоритетные направления сотрудничества между правительствами обеих стран.

Кредит предоставляется на льготных условиях: процентная ставка составляет 1,04% годовых, а окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком более 5 лет со дня заключения кредитного договора).

В то же время Марченко отметил необходимость привлечения внешнего финансирования от международных партнеров в следующем году для устранения дефицита госбюджета, который будет составлять более $3 млрд ежемесячно.

Как сообщалось, 24 ноября Европарламент одобрил выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что потребности Украины в ежемесячном внешнем финансировании могут составить около $3 млрд в течение 2023 года. Но эта сумма может увеличиться и до $5 млрд.