Марченко: Франція надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро

Французька агенція розвитку надасть Україні кредит у розмірі до 100 млн євро, повідомляє Ділова столиця.

Відповідну угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Кошти будуть направлені до загального фонду держбюджету для фінансування всіх першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.

"Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором" , – зазначив Марченко.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрямки співпраці між урядами обох країн.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на понад 5 років з дня укладання кредитного договору).

Водночас Марченко наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів наступного року для усунення дефіциту держбюджету, який складатиме понад $3 млрд щомісяця.

Як повідомлялось, 24 листопада Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що потреби України в щомісячному зовнішньому фінансуванні можуть становити близько $3 млрд протягом 2023 року. Але ця сума може збільшитись і до $5 млрд.