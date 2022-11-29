В матче ЧМ-2022 на поле выбежал итальянский игрок в футболке "Спасите Украину"

В понедельник, 28 ноября, во время матча чемпионата мира Португалия — Уругвай на поле выбежал мужчина в футболке с надписью «Спасите Украину», сообщает Новое время.

Сообщается, что это — Марио Ферри, итальянский футболист и общественный деятель.

Отмечается, что в марте Ферри приехал в Польшу, где помогал украинским беженцам.

«Мой друг поляк рассказал, что происходит. Я видел много страданий в Индии, почувствовал, что должен помочь украинцам. Улетел в Польшу, арендовал авто, уехал на границу», — заявил Ферри.

На обратной стороне у Ферри была надпись Respect for iranian woman (уважение для женщин Ирана). В руках он держал флаг ЛГБТ.