У матчі ЧС-2022 на поле вибіг італійський гравець у футболці "Врятуйте Україну"

У понеділок, 28 листопада, під час матчу чемпіонату світу Португалія - Уругвай на поле вибіг чоловік у футболці з написом "Врятуйте Україну", повідомляє Новий час.

Повідомляється, що це Маріо Феррі, італійський футболіст і громадський діяч.

Зазначається, що у березні Феррі приїхав до Польщі, де допомагав українським біженцям.

«Мій друг поляк розповів, що відбувається. Я бачив багато страждань в Індії, відчув, що маю допомогти українцям. Полетів у Польщу, орендував авто, поїхав на кордон», - заявив Феррі.

На зворотному боці Феррі мав напис Respect for iranian woman (повага для жінок Ірану). У руках він тримав прапор ЛГБТ.