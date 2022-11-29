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Генштаб: Потери РФ на войне перевалили за 88 тысяч

Генштаб: Потери РФ на войне перевалили за 88 тысяч
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, только за последние сутки российские захватчики потеряли на украинской земле 480 солдат и офицеров.

Также за последние сутки враг не досчитался двух самолетов, трех танков, пяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских систем, а также семи единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 88380 (+480) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2911 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин ‒ 5866 (+5) ед;
  • артиллерийских систем – 1901 (+2) ед;
  • РСЗО – 395 (+0) ед;
  • средств ПВО ‒ 209 (+0) ед;
  • самолетов – 280 (+2) ед;
  • вертолетов – 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0) ед;
  • крылатых ракет ‒ 531 (+0) ед;
  • кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4423 (+7) ед;
  • специальной техники ‒ 163 (+0) ед.

Данные уточняются.

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