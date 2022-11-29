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Генштаб: Втрати РФ на війні перевалили за 88 тисяч

Генштаб: Втрати РФ на війні перевалили за 88 тисяч
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ВСУ﻿, лише за останню добу російські загарбники втратили на українській землі 480 своїх солдатів і офіцерів.

Також за останню добу ворог не дорахувався двох літаків, трьох танків, п'яти бойових броньованих машин, двох артилерійських систем, а також семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2911 (+3) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од;
  • артилерійських систем – 1901 (+2) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од;
  • літаків – 280 (+2) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0) од;
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0) од;
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од;
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0) од.

Дані уточнюються.

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