Генштаб: Втрати РФ на війні перевалили за 88 тисяч
За даними Генерального штабу ВСУ, лише за останню добу російські загарбники втратили на українській землі 480 своїх солдатів і офіцерів.
Також за останню добу ворог не дорахувався двох літаків, трьох танків, п'яти бойових броньованих машин, двох артилерійських систем, а також семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2911 (+3) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од;
- артилерійських систем – 1901 (+2) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од;
- літаків – 280 (+2) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0) од;
- крилатих ракет ‒ 531 (+0) од;
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од;
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0) од.
Дані уточнюються.