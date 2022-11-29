Генштаб: Втрати РФ на війні перевалили за 88 тисяч

За даними Генерального штабу ВСУ﻿, лише за останню добу російські загарбники втратили на українській землі 480 своїх солдатів і офіцерів.

Також за останню добу ворог не дорахувався двох літаків, трьох танків, п'яти бойових броньованих машин, двох артилерійських систем, а також семи одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 88380 (+480) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2911 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 5866 (+5) од;

артилерійських систем – 1901 (+2) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засобів ППО ‒ 209 (+0) од;

літаків – 280 (+2) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0) од;

крилатих ракет ‒ 531 (+0) од;

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4423 (+7) од;

спеціальна техніка ‒ 163 (+0) од.

Дані уточнюються.