Кулеба обратился к НАТО: просит танки, ПВО и ускорить производство оружия

Странам Альянса необходимо срочно наращивать производство оружия, поскольку без инвестиций в производство вооружений невозможно победить на поле боя в долгосрочной перспективе﻿. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии встречи министров стран-членов НАТО заявил в интервью изданию POLITICO, сообщает Деловая столица.

"Пока мы ведем битвы сегодня, мы должны думать о том, как мы будем вести битвы завтра" , – cказал Кулеба.

Министр заявил, что страны НАТО должны "начать производство необходимого вооружения уже сегодня".

Если этого не произойдет, предупредил он, "мы не сможем победить".

Во вторник и среду в Бухаресте состоятся переговоры министров НАТО, на повестке дня которых, как ожидается, будет вопрос о том, как лучше поддержать Украину.

"В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я приехал с тремя словами: оружие, оружие и оружие" , – напомнил Кулеба.

"На этот раз, хотя этот запрос остается абсолютно острым, я уточню его, сказав, что нам нужна противовоздушная оборона, танки и производственные линии" , – сказал он.

Украинский министр отметил, что чиновникам нужно быть реалистами и меньше полагаться на переменчивых партнеров.

"Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, у которых есть то, что нужно Украине, но они не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим соображениям" , – сказал он.

"Вместо того чтобы рассчитывать на них и тратить месяцы на то, чтобы их убеждать, надо запускать производство, чтобы… мы не попадали в зависимость от прихотей третьих стран, которые имеют товар на складах, но не желают им делиться" , – отметил министр.

Похвалив партнеров Украины за их вклад в обороноспособность страны, Кулеба в то же время не скрывал, что хотел бы видеть изменения в принятии решений Запада по поддержке Киева.

Украинские чиновники, а также некоторые из ближайших союзников Киева критикуют тенденцию некоторых западных правительств в течение последних нескольких месяцев сначала выражать нежелание предоставлять определенные виды поддержки, а затем постепенно менять политику по мере того, как растет возмущение поведением России.