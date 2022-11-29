Поддержка Киева и защита от ракетных атак - решение саммита НАТО

Страны НАТО продолжат усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Об этом говорится в заявлении по итогам министерской встречи Альянса в Бухаресте, сообщает Украинская правда.

"В этом контексте НАТО будет продолжать тесно координировать свои действия с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями, в частности ЕС, а также странами-единомышленниками. Опираясь на поддержку, оказанную до сих пор, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи" , - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту войну, вопиющее нарушение международного права и принципов Устава ООН.

"Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых человеческих услуг. Она повлияла на глобальные поставки продовольствия и поставила под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира" , - отметили министры.

Также отмечается, что виновные в военных преступлениях, включая сексуальное насилие, должны быть привлечены к ответственности. Страны НАТО также осуждают всех тех, в том числе Беларусь, кто активно способствует агрессивной войне России против Украины.

Члены Альянса также будут помогать Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры и защите ее народа от ракетных атак.