Расходы еврозоны из-за энергокризиса превысили 700 млрд евро

Расходы стран Европы на обеспечение энергоснабжения и защиту потребителей от скачков цен на энергоносители в ноябре 2022 года превысили 700 млрд евро.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Татьяна Зарембо, РБК-Украина.

По данным брюссельского аналитического центра Bruegel, которые приводит издание, с сентября 2021 года страны Евросоюза выделили около 600 млрд евро для защиты потребителей от резкого роста цен на энергоносители. В ноябре к этой сумме прибавились еще более 120 млрд евро по сравнению с подсчетами в прошлом месяце. Более трети этих расходов (264 млрд евро) приходится на Германию, она также имеет самую большую доля помощи в ВВП страны (7,4%). Британия и Норвегия на сегодняшний день потратили почти 105 млрд евро, Италия - более 90 млрд евро, Франция - почти 70 млрд евро.

Такие цифры неизбежно усиливают давление на ЕС, чтобы еврочиновники согласовали граничную цену на газ к Рождеству 25 декабря.

"Поскольку ожидается, что европейские цены на энергоносители будут оставаться высокими еще длительное время, правительства европейских стран продолжат испытывать дополнительное давление с целью сделать поддержку населению и бизнесу более целевой" , - отметил научный эксперт центра Bruegel Симоне Тальяпьетра.

По сведениям издания, на днях министры энергетики европейских стран намерены провести последнюю из серии экстренных встреч, чтобы подписать пакет мер по сдерживанию последствий высоких цен на природный газ.

"Пакет был приостановлен, поскольку страны пытались решить глубокое расхождение относительно уровня, на котором должна быть установлена граничная цена. Это также усиливает риск фрагментации европейского рынка, когда финансово более сильные страны окажут больше поддержки своим потребителям, чем другие. Поэтому центр Bruegel призвал ЕС создать энергетический кризисный фонд, чтобы помочь в борьбе с энергокризисом и сбалансировать потенциальные расходы стран" , - пишет издание.

При этом Bloomberg добавляет, что подобные обсуждения энергокризиса проходят на фоне прогнозов синоптика Maxar, согласно которым на следующей неделе в северной части Европы ожидается "несезонно низкая температура".