Витрати єврозони через енергокризу перевищили 700 млрд євро

Витрати країн Європи на забезпечення енергопостачання та захист споживачів від стрибків цін на енергоносії у листопаді 2022 року перевищили 700 млрд євро.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Тетяна Зарембо, РБК-Україна.

За даними брюссельського аналітичного центру Bruegel, які наводить видання, з вересня 2021 року країни Євросоюзу виділили близько 600 млрд євро для захисту споживачів від різкого зростання цін на енергоносії. У листопаді до цієї суми додалися ще понад 120 млрд євро порівняно з підрахунками минулого місяця. Більше третини цих витрат (264 млрд євро) припадає на Німеччину, крім того, вона має найбільшу частка допомоги у ВВП країни (7,4%). Британія і Норвегія на сьогодні витратили майже 105 млрд євро, Італія - понад 90 млрд євро, Франція - майже 70 млрд євро.

Такі цифри неминуче посилюють тиск на ЄС, аби єврочиновники узгодили граничну ціну на газ до Різдва 25 грудня.

"Оскільки очікується, що європейські ціни на енергоносії залишатимуться високими ще тривалий час, уряди європейських країн відчуватимуть додатковий тиск з метою зробити підтримку населення і бізнесу більш цільовою" , - зазначив науковий експерт центру Bruegel Сімоне Тальяп’єтра.

За інформацією видання, днями міністри енергетики європейських країн мають намір провести останню із серії екстрених зустрічей, щоб підписати пакет заходів зі стримування наслідків високих цін на природний газ.

"Пакет було призупинено, оскільки країни намагалися вирішити глибоку розбіжність щодо рівня, на якому має бути встановлено граничну ціну. Це також посилює ризик фрагментації європейського ринку, якщо фінансово сильніші країни нададуть більше підтримки своїм споживачам, ніж інші. Тому центр Bruegel закликав ЄС створити енергетичний кризовий фонд, щоб допомогти в боротьбі з енергокризою та збалансувати потенційні витрати країн" , - пише видання.

При цьому Bloomberg додає, що подібні обговорення енергокризи відбуваються на тлі прогнозів синоптика Maxar, за якими наступного тижня в північній частині Європи очікується "несезонно низька температура".