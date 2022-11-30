Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили около 500 оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины потеряла около 88 880 военных, 2 914 танков и 5 872 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 88 880 (+500) человек ликвидировано,
- танков – 2 914 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 5 872 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1 902 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО – 210 (+1) ед,
- самолетов – 280 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),
- крылатых ракет – 531 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6) ед,
- специальной техники – 163 (+0) ед.
Данные уточняются.