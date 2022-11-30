Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили около 500 оккупантов

По данным Генерального штаба ВСУ﻿, Россия в захватнической войне против Украины потеряла около 88 880 военных, 2 914 танков и 5 872 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 88 880 (+500) человек ликвидировано,

танков – 2 914 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 5 872 (+6) ед,

артиллерийских систем – 1 902 (+1) ед,

РСЗО – 395 (+0) ед,

средств ПВО – 210 (+1) ед,

самолетов – 280 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 562 (+7),

крылатых ракет – 531 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 429 (+6) ед,

специальной техники – 163 (+0) ед.

Данные уточняются.